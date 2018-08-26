Пермь: новости дня
14:16 | 28.08.2018
Максим Решетников: «Нужно переходить к системному решению вопросов по отопительному сезону»
Наиболее актуальными для жителей, особенно в преддверии отопительного сезона, являются вопросы подготовки коммунальных сетей, их эксплуатации в зимний период и другие вопросы сетевой инфраструктуры.
«В целом готовность к отопительному сезону по краю хорошая, хотя есть вопросы по ряду территорий. Не радует, что каждый раз мы решаем важные для людей моменты в авральном режиме, нужно переходить к системной работе. Понятно, что здесь 20-30 лет не было инвестиций в коммунальную инфраструктуру, при этом она создавалась под большее число людей, а население за последние 30 лет уменьшилось в 2-3 раза. Из-за этого дорого обходится содержание сетей. Это отраслевые вопросы, которым необходимо найти решения», — отметил губернатор.
По информации Региональной службы по тарифам Пермского края, в частности, высокая стоимость водоснабжения в Кизеле связана с протяженностью водоводов и обслуживаемых сетей, степенью полезной загрузки оборудования (подключенная нагрузка составляет менее 40% от установленной мощности), износом основных фондов (более 70%), а также рельефом местности.
В целом в городах Кизеловского угольного бассейна зафиксирован рост задолженностей за коммунальные услуги жителей и снабжающих организаций. Эти вопросы решаются в рабочем порядке с муниципальными властями.
Кроме того, в рамках рабочего выезда губернатор осмотрел ремонтируемый участок автодороги Полазна – Чусовой. Ремонт здесь выполняется с применением уникальной для региона технологии — холодной регенерации, за счет ее использования упругость дорожного покрытия увеличивается на 30%. Это, в свою очередь, положительно сказывается на износостойкости дорожного полотна. За качеством проводимых работ следят специалисты передвижной лаборатории. Дорога принимается только в том случае, если она прошла все исследовательские тесты передвижной лаборатории. Глава региона отметил, что качество дорог в крае повышается, теперь важно заняться дорогами внутри населенных пунктов.
Также Максим Решетников побывал на строительной площадке ПАО «Метафракс», где возводится комплекс «Аммиак-карбамид-меламин» (АКМ). Он даст городам Кизеловского угольного бассейна более 400 новых рабочих мест. На прошлой неделе сюда поступило крупнотоннажное оборудование — реактор аммиака весом 230 тонн.
Монтаж реактора аммиака запланирован на сентябрь текущего года, когда завершатся работы по обустройству фундамента. Еще один крупнотоннажный реактор карбамида весом 240 тонн должен быть доставлен на «Метафракс» во второй половине сентября.
Напомним, строительство комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» в Губахе ведется в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК). Документ был подписан в присутствии министра промышленности России Дениса Мантурова и стал восьмым СПИКом, реализуемым в регионе.
© «Вечерние Ведомости»
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