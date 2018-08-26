В Перми усилят меры безопасности на время марафона

13:29 | 28.08.2018

В администрации Перми под председательством главы города Дмитрия Самойлова состоялось заседание оргкомитета Пермского международного марафона.



Одним из вопросов повестки стало обеспечение безопасности участников и зрителей в дни проведения Пермского международного марафона 8 и 9 сентября. Как сообщили в департаменте общественной безопасности, периметр городка на площади перед Театром-Театром будет огорожен, а вход на территорию будет осуществляться через металлорамки. По всему маршруту Пермского международного марафона также будут установлены ограждения, ограничено дорожное движение, в том числе выезды из прилегающих дворов.



Для обеспечения правопорядка в эти дни будут задействованы сотрудники полиции, курсанты Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов России по Пермскому краю, представители частных охранных организаций и волонтеры. По трассе марафона будет организовано дежурство скорой помощи.



Что касается правил посещения массового мероприятия, то они традиционны. Для того, чтобы не мешать бегущим, нельзя будет выходить на трассу, заезжать на велосипедах на территорию проведения марафона. Запрещено проносить любой вид оружия, острые и взрывоопасные предметы, сумки размером свыше 50х50х50 см, любые алкогольные напитки, напитки в стеклянной таре и в пластиковой таре емкостью свыше 0,5 литра.



Запрещен вход на территорию проведения марафона с животными, в состоянии опьянения.



Проход на территорию проведения Пермского международного марафона детей в возрасте до 12 лет разрешен в сопровождении взрослых.



Пройти через трассу марафона можно будет с разрешения спортивного судьи или сотрудника полиции на перекрестках улиц.