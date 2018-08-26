Специалисты «ЕЭС-Гарант» повысят качество горячей воды для части жилфонда Свердловского района Перми

12:28 | 28.08.2018

Договор на монтаж бойлеров ГВС в 55 зданиях заключен с Пермским МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство».



Пермский филиал ООО «ЕЭС-Гарант» победил в конкурсе на право заключения энергосервисного договора по техническому перевооружению индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) для 55 объектов, обслуживаемых Пермским МУП «Городское и коммунальное хозяйство» (ПМУП «ГКТХ»). Согласно условиям договора, энергетики проведут установку пластинчатых теплообменников горячего водоснабжения, систем автоматического регулирования подачи, а также регуляторов температуры и расхода для 48 многоквартирных домов, 3 детских садов и 2 школ в Свердловском районе Перми.



Сейчас из-за устаревшего оборудования ПМУП «ГКТХ» испытывает трудности с обеспечением этих объектов горячей водой. Модернизация же позволит в разы улучшить качество коммунальной услуги — вода будет по-настоящему горячая, и без «пропусканий». Кроме того, станет возможно вывести из эксплуатации неэффективные бойлерные, которые сейчас потребляют большой объем электро- и теплоэнергии.



Согласно условиям энергосервисного договора, новое оборудование будет установлено специалистами «ЕЭС-Гарант» до 1 декабря 2018 года. Уже в отопительном сезоне 2018–2019 годов часть жителей Свердловского района Перми смогут оценить улучшение в обеспечении горячей водой. Повышение качества услуг — одно из важных направлений работы ПМУП «ГКТХ», так как в обслуживаемых домах коммунальные платежи от населения поступают напрямую.



В 2018 году Пермский филиал ООО «ЕЭС-Гарант» продолжит предлагать своим клиентам современные технологии по повышению энергоэффективности в сфере теплоснабжения. Один из наиболее перспективных видов устанавливаемого оборудования — индивидуальные тепловые пункты (ИТП), оборудованные системой всепогодного регулирования, позволяющие экономить до 20 % на потреблении тепла и одновременно в разы повышать качество услуг отопления и ГВС.