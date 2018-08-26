В пермском микрорайоне Ива открылся новый детский сад «Эрудит»

12:18 | 28.08.2018

Появление трехэтажного детского сада площадью более 5 тысяч кв. метров позволит решить вопрос с предоставлением мест в этом микрорайоне.



В торжественном открытии дошкольного учреждения приняли участие губернатор Пермского края Максим Решетников, главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, глава Перми Дмитрий Самойлов, министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, заместитель председателя Алексей Грибанов, депутат Ирина Горбунова, представители администрации Перми.



Новый сад расположен в активно застраивающемся микрорайоне Ива по улице Грибоедова, 68в, его здание соответствует всем требованиям СанПиН к устройству, содержанию и организации работы в дошкольных учреждениях.



В здании предусмотрены 12 современных групп, помещения пищеблока, залы для физических и музыкальных занятий, праздничных мероприятий. Кроме того, детский сад будет доступен для маломобильных групп населения — обустроены пандус, пассажирский лифт. Он рассчитан для детей с 2 до 7 лет. До этого времени муниципальных садов в той части города не было, поэтому ребята посещали дошкольные учреждения в других микрорайонах.



Детский сад «Эрудит» создан как центр интеллектуального развития. Образовательная программа нацелена на реализацию трех модулей: логика и математика, искусство и творчество, инженерия и технология. Внутреннее пространство отражает специфику образовательных модулей и представлено тематическими центрами. Свободная зона для конструирования и компьютерного моделирования, экспериментирования и решения стратегических задач — это интерактивное пространство, которое позволяет организовать подгрупповую работу для развития компетенций будущих школьников.



По словам губернатора, открытие нового детского сада — это еще один шаг в системной работе по обеспечению жителей региона необходимой социальной инфраструктурой. «Всего в этом году ожидаем завершения строительства 9 детских садов, в плане на 5 лет — 27 новых садиков. Мы говорим о том, что все дети от 3 лет обеспечены, но места даются не всегда удобные родителям. Поэтому и садики, и школы необходимо продолжать строить и дальше. Программа развития Пермского края это предполагает», — отметил Максим Решетников.



«В июне депутаты поддержали выкуп здания детского сада. Сразу несколько уровней бюджета поучаствовали в процессе выкупа, это говорит о слаженных действиях властей всех уровней. Как депутат от микрорайона Садовый всегда говорила о том, что дополнительный сад поможет разгрузить микрорайон и создать дополнительные места для детишек в шаговой доступности», — считает депутат Ирина Горбунова.



Отметим, за последние годы в Перми сделан серьезный объем работ для повышения доступности дошкольного образования. Только за последние четыре года было создано более 8,5 тысячи новых мест для дошколят. Глава Перми Дмитрий Самойлов ставит задачу продолжать строить детсады, чтобы «стараться максимально приблизить дошкольные учреждения к месту проживания людей». Так, недавно состоялось открытие капитально отремонтированного корпуса детского сада № 404 в микрорайоне Верхняя Курья, а до конца этого года администрация Перми планирует завершить капитальный ремонт еще двух садов в Кировском районе — на улице Каляева, 35а, и на улице Херсонской, 2.