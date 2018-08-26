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Пермь: новости дня


12:11 | 28.08.2018

Руководители и педагоги образовательных учреждений Перми провели отраслевое совещание

В работе форума участвовали глава Перми Дмитрий Самойлов, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов, депутаты Вячеслав Григорьев, Ирина Горбунова и Наталья Рослякова, министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин, представители научного сообщества, общественных организаций, бизнеса, администрации города.

«Стало доброй традицией накануне Дня знаний встречаться здесь, подводить итоги, строить планы на будущее и, конечно, говорить большое спасибо педагогам, руководителям образовательных учреждений за то, что вы делаете для города Перми и Пермского края, нашей страны. У каждого депутата есть в округе образовательные учреждения, которые они опекают, бывают там и помогают в рамках депутатских программ. Мы обязательно продолжим вместе с вами работать над решением ключевых образовательных и воспитательных задач», — отметил в своем выступлении Юрий Уткин.

Благодарностью председателя Пермской городской Думы были награждены ряд пермских педагогов, в том числе почетный гражданин Перми Зинаида Белых.

Начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова обозначила наиболее важные итоги прошлого учебного года. Так, на протяжении нескольких лет отмечается тенденция роста результатов ЕГЭ пермских выпускников. В этом году 714 ребят сдали единый государственный экзамен на 100 баллов, из них наибольшее количество по русскому языку (287 человек) и по информатике (260 человек). Наблюдается устойчивый рост количества школьников, выбравших точные предметы для сдачи экзаменов, а также превышение среднего балла выпускников города по отношению к среднему баллу выпускников края по всем предметам. Качество пермского образования подтверждают и результаты всероссийской олимпиады: пермяки победили в финальном этапе по географии, русскому и немецкому языкам, экономике и обществознанию, 14 школьников стали призерами олимпиады. Кроме этого, с международной олимпиады по географии выпускник пермской школы № 146 Михаил Селюгин привез бронзовую медаль, еще четверо ребят из города Перми стали победителями 17-х молодежных Дельфийских игр России. На чемпионате Европы по игре «Что? Где? Когда?» пермская команда школьников в мае этого года заняла второе место. А учебные заведения Перми стали постоянными лидерами рейтингов лучших школ России.

В целях выявления и поощрения талантливых школьников в городе успешно реализуется проект «Золотой резерв». В 2018 году начал функционировать новый сайт электронного портфолио школьника portfolioperm.ru. Более 37 тысяч ребят с 1-го по 11-й класс имеют заполненное портфолио и регулярно пополняют его новыми достижениями. 22 606 портфолио участвуют в общегородском рейтинге, а более 12 тысяч школьников, учащихся с 8-го по 11-й класс, претендуют на получение премии главы города Перми «Золотой резерв» в размере 25 тысяч рублей. Сотня самых успешных школьников — получателей премии будет объявлена уже в сентябре.

Внедрение цифровых технологий в образование стало отдельной темой для обсуждения в ходе городской педагогической конференции. О современных вызовах системе образования и о том, какие ресурсы требуются для внедрения образовательных практик будущего, педагоги поговорили с ведущими экспертами в этой области.

Отметим, августовское совещание руководителей образовательных учреждений — традиционное мероприятие, на котором озвучиваются главные направления деятельности в новом учебном году и подводятся итоги года прошедшего. Также 27 августа для молодых педагогов, начинающих свою профессиональную деятельность, проходит мероприятие «С новым учебным годом, или Добро пожаловать в образование!». Здесь молодые учителя знакомятся с системой образования Перми. 28 августа для управленческих и педагогических команд учебных заведений города состоятся методические семинары, а 30 августа во всех образовательных учреждениях — единый день педагогических советов.

© «Вечерние Ведомости»

 


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