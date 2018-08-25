В Прикамье обновят музей с уникальными артефактами

18:29 | 27.08.2018

В субботу, 25 августа, губернатор Пермского края Максим Решетников находился с рабочим визитом в городах Кизеловского угольного бассейна. В рамках поездки глава региона ознакомился с работой объектов социальной инфраструктуры.



В течение дня глава региона осмотрел несколько объектов социальной инфраструктуры и провел инспекцию по выполнению поручений, данных год назад. Губернатор отметил, что при решении насущных вопросов у жителей возникают новые потребности. «В целом работа идет. Например, посмотрели ход реконструкции Дома культуры в Гремячинске. Работы здесь близятся к завершению, но теперь нам нужно наполнить Дом культуры новыми активностями, усилить музейные экспозиции, организовывать новые выставки. Так, в планах обновить музей с уникальными артефактами, посвященный угольной промышленности и шахтерам», — привел пример Максим Решетников.



На центральном культурном объекте муниципального района, Доме культуры, ведется замена коммунальных сетей, ремонт фасада и кровли, а также здесь уже установлены новые окна и обновляется внутренняя отделка. Реконструкция сделает местный ДК более комфортным и безопасным для жителей.



«Когда губернатор приехал в прошлом году, он увидел, в каком состоянии находится дворец и как он нужен жителям. Глава региона дал соответствующие поручения, и у нас начался ремонт, — рассказала директор дворца культуры Татьяна Лиханова. — На базе дворца занимается 19 коллективов, это более 450 человек, а на концертах нет свободных мест, приходит и стар и млад».



После капитального ремонта на стадионе «Шахтер» появились разнообразные зоны для занятий спортом. На футбольном поле было заменено покрытие более современным и установлены новые ворота, положены четырехполосные беговые дорожки на 100 и 400 метров, организованы волейбольные и баскетбольная площадки, теннисный корт, а также оборудована воркаут-площадка с 17 тренажерами. По поручению губернатора здесь дополнительно установят освещение.



Воспитанники спортивных секций, базирующихся на стадионе, сразу заметили изменения. «Футбольное поле стало больше, появилось новое покрытие и ворота. В целом на стадионе стало больше места и разных площадок. Бегать теперь гораздо удобнее — заменили покрытие, оно более мягкое и без стыков, о которые мы постоянно запинались раньше», — рассказал Михаил Федяев.



Также во время поездки губернатор посетил строящуюся ледовую арену. Объект начали строить в прошлом году по инициативе местных хоккеистов. Строительство реализуется при поддержке Фонда Тимченко, краевых и муниципальных властей.



По словам директора спортивно-досугового комплекса Петра Ругалева, будущая арена сможет принимать соревнования краевого уровня, а занятия здесь будут пользоваться большой популярностью у детей: «Во время свободного катания арена сможет принять до 150 человек, а при занятиях — порядка 50 хоккеистов. Мы уверены, что площадка будет востребованной. Уже сейчас один тренер ведет занятия для 50 детишек, после выхода второго сможем заниматься с большим числом маленьких хоккеистов».



Также губернатор осмотрел расположенные рядом с ледовой ареной парк Гагарина и аллею Химиков. Здесь в скором времени должен появиться экстрим-парк.