Пермские власти обсудили реализацию совместных проектов с «Нестле Россия»

17:31 | 27.08.2018

Вице-мэр Виктор Агеев и новый директор ООО «Нестле Россия» в Перми Амори Барбье провели рабочую встречу, в рамках которой обсудили дальнейшее активное сотрудничество по ряду направлений.



На обсуждение были вынесены инициативы ООО «Нестле Россия», направленные на минимизацию воздействия на окружающую среду, – сокращение потребления энергоресурсов за счет внедрения проектов по модернизации оборудования, сокращение отходов производства и продвижение культуры бережного отношения к окружающей среде, а также социально важные совместные мероприятия: благотворительные проекты (поддержка школ-интернатов, детей с онкологическими заболеваниями) и экологические акции.



Без внимания не остались и вопросы, связанные с благоустройством территории, прилегающей к филиалу, организацией разделения потока пассажирского транспорта и грузовых машин с целью обеспечения безопасности, а также дальнейшим инвестированием в строительство высокотехнологичного сооружения по обеспечению качества промышленных сточных вод.



- Локализация производства ООО «Нестле» в Перми способствует развитию инвестиционной привлекательности города, развитию экономики. Компания – образец соблюдения мировых стандартов, культуры производства, экологической политики и важный партнер в решении социальных задач города, - подчеркнул первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев.



Напомним, в 2015 году на кондитерской фабрике ООО «Нестле Россия» в Перми состоялся запуск новой линии по производству шоколадной продукции.



Запуску новой производственной линии предшествовала масштабная модернизация фабрики и внедрение технологических усовершенствований. Реализованный в 2015 году инвестиционный проект стал одним из самых крупных и знаковых в истории фабрики. Общий объем инвестиций в установку и модернизацию линий, а также в обучение персонала составил 1,4 млрд рублей.