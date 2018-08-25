Кизеловская пожарная часть начала работать в новом депо

17:13 | 27.08.2018

В рамках рабочего визита в Кизел губернатор Пермского края Максим Решетников побывал в пожарной части № 94, которая располагается в новом пожарном депо. Вновь возведенное двухэтажное здание включает гараж на четыре машины, пункт связи, учебный класс, пункт газодымозащищенной службы, а также помещения для отдыха сотрудников части. Кроме того, на территории пожарного депо есть своя тренировочная башня, которая позволяет совершенствовать навыки спасателей. Строительство нового пожарного депо выполнено в рамках реализации Программы развития Пермского края.



«Когда в 2008 году организовывалась пожарная часть, здание депо было в критическом состоянии, — вспоминает начальник ГККУ «1 отряд противопожарной службы Пермского края» Владимир Трифонов. — Тогда не мог себе представить, что мы сможем переехать в новое пожарное депо, соответствующее всем нормам и требованиям». Как поясняет Владимир Трифонов, в боевом расчете пожарной части 2 отделения и автолестница — специальный автомобиль.



Во время осмотра пожарного депо губернатору продемонстрировали полное боевое развертывание пожарного автомобиля, подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной башни, а также операцию по спасению пострадавшего.



Отметим, краевые власти регулярно пополняют автопарки силовых ведомств. Напомним, на открытии нового пожарного депо в Ленинском районе глава региона озвучил принятое решение о ежегодном пополнении автопарка на 10 автоцистерн. Первая партия спецтехники была передана в мае текущего года. По словам главы Прикамья, задача укрепления противопожарной службы является приоритетной для краевых властей. Важно, чтобы защита людей была обеспечена как на крупных объектах, так и в частном секторе.



2-этажное здание нового пожарного депо в Кизеле рассчитано на 4 машиновыезда. Общая площадь здания — более 2 тыс. кв. метров. Пожарная часть № 94 передислоцирована в новое депо в июле 2018 года. На вооружении пожарной части 3 пожарных автомобиля АЦ-40 и автолестница АЛ-30 (один пожарный автомобиль АЦ-40 в резерве).