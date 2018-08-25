Начат ремонт трех дорожных объектов в центре Перми

16:16 | 27.08.2018

Благоустройство стартовало в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на улицах 25 Октября, Героев Хасана и Революции. Работы будут завершены осенью.



Ремонт начался на улице 25 Октября на участке от улицы Пушкина до улицы Революции, на улице Героев Хасана на участке от улицы Белинского до улицы Хлебозаводской и на улице Революции на участке от улицы Сибирской до улицы Максима Горького. На этих улицах достаточно интенсивное движение общественного транспорта, а асфальтовое покрытие на этих дорогах пришло в ненормативное состояние.



Сейчас на улице 25 Октября идет разборка тротуара, на улице Революции – подготовительные работы (геодезическая съемка), и на улице Героев Хасана подрядчик начал делать тротуар и приступил к кронированию деревьев.



Помимо нового дорожного покрытия проезжей части на этих дорогах предусмотрен ремонт тротуаров и обустройство парковочных карманов. Работы ведутся без перекрытия движения транспорта. Завершить ремонт планируется до конца сентября.



В рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в Свердловском районе уже отремонтированы дороги на Южной дамбе на участке от улицы Николая Островского до бульвара Гагарина, на улице Краснова на участке от Комсомольского проспекта до улицы Пушкина, на улице Гусарова на участке от улицы Солдатова до улицы Лодыгина.