В субботу в Перми состоится «РябинаFest»

16:06 | 27.08.2018

Масштабный городской праздник впервые прошел в сентябре 2017 года. На «РябинаFest» подводятся итоги благоустройства дворовых территорий и награждаются наиболее активные жители, которые своим трудом и талантом преображают пространство вокруг себя.



В этом году праздник пройдет в субботу, 1 сентября, в 15.00 на набережной Камы. По задумке организаторов, набережная на некоторое время станет одним большим двором, на котором будут открыты спортплощадки, блошиный рынок, организованы различные мастер-классы и концерты уличных музыкантов.



Дети и взрослые смогут сразиться в дворовые игры. На главной сцене пройдет награждение победителей конкурса лучших дворов и праздничный концерт.



Участников фестиваля ждут бесплатные фотографии из «инстапринтера» и другие сюрпризы.



Организаторы фестиваля «РябинаFest»: региональное отделение партии «Единая Россия», проект «Городская среда» партии «Единая Россия», пермское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России». Фестиваль проходит при поддержке правительства Пермского края, администрации Перми, Пермской городской Думы. Проект «РябинаFest» стал одним из победителей XX конкурса социально значимых проектов «Город – это мы».