В Перми отремонтируют ротонду в Райском саду

15:30 | 27.08.2018

Текущий ремонт сада им. Свердлова начался в начале августа. Здесь отремонтируют ротонду, лестницу, установят новые скамейки и урны, организуют песочницу для детей.



Как сообщили в администрации Мотовилихинского района, на сегодняшний день уже демонтировано разрушенное плиточное покрытие, сейчас идет укладка брусчатки. После подрядчик приступит к ремонту основной лестницы, ведущей от улицы Братьев Каменских в сад, уложит новое покрытие – гранитную плитку.



Также в рамках текущего ремонта в Райском саду обновят ротонду – отремонтируют колонны, подходы (лестницы), покрасят потолок. Кроме того, частично заменят водопропускные лотки, покрасят металлические ограждения и забор, обустроят перильное ограждение для маломобильных групп по центру при входе в сад, поставят новые скамейки и урны, установят песочницу для детей, обустроят газон с цветниками.



Ремонт на этом объекте планируется завершить 20 октября. Работы проводит подрядная организация ООО «Строительство Логистика Технологии».