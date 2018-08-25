В Пермском районе подвели итоги конкурса «Лучшее ветеранское подворье — 2018»

14:49 | 27.08.2018

В Доме культуры с. Гамово Пермского района подвели итоги смотра-конкурса «Лучшее ветеранское подворье — 2018». В этот день для ветеранов прошел мастер-класс по изготовлению сувениров и состоялось награждение победителей. Организаторами мероприятия выступили Совет ветеранов и администрация Пермского района.



«В этом году было подано 33 заявки, практически из всех 17 поселений муниципалитета, возраст участников от 55 до 80 лет, популярность конкурса растет. Благодаря курсам компьютерной грамотности в этом году уже большинство участников смогли все правильно оформить и прислать: презентации, видеоматериалы», — говорит председатель Совета ветеранов Пермского муниципального района Надежда Долгих.



Она также отметила, что в этом году были награждены девять победителей в трех номинациях. Все они получили благодарственные письма и впервые — денежные призы. По словам Надежды Долгих, это позволит пожилым людям понять, что они не зря трудились, их усилия оценили и органы власти, и Совет ветеранов. В номинации «Лучшее ветеранское подворье» первое место заняла семья Холкиных из с. Гамово, второе — семья Путиловых из п. Горный Двуречка, третье — семья Чуркиных из с. Бершеть. В номинации «Лучшее фермерское хозяйство» победителями стали семьи Мочалкиных, Лапшиных и Аитовых. В номинации «За творческий подход в оформлении ландшафта участка» призовые места заняли семьи Михайловых, Щербининых и Рафиковых.



На достижения победителей и всех участников конкурса можно было посмотреть на выставке, организованной в рамках мероприятия. Ветераны привезли не только самые красивые экземпляры овощей свежего урожая, но и вышивку, плетение, скульптуру, вязание, текстиль и многое другое.



Помимо этого, впервые для участников преклонного возраста были введены пять дополнительных номинаций: «Активное долголетие», «Мы и внуки», «Не стареют душой ветераны», «Преемственность поколений», «Семейные ценности». Те же, кто не попал в этот список, были награждены поощрительными призами «Старшее поколение — так держать!». В этом году их было 17 человек.



«И в 60, и в 70, и в 80 лет можно быть нужным своим близким, потому что ты умеешь работать, надеешься на себя, помогаешь своим детям и внукам. Элемент конкуренции, соревновательности, желание поучаствовать в таком хорошем драйве и получить позитив дает хороший заряд бодрости пожилым людям. У нас большой район, и когда происходят такие мероприятия районного масштаба, то они сплачивают людей. Не секрет, когда человек чувствует, что он востребован обществом, у него есть стимул к жизни», — говорит глава Пермского муниципального района Александр Кузнецов.



Среди победителей в трех номинациях выберут одну семью, которая представит Пермский муниципальный район уже на краевом конкурсе «Ветеранское подворье — 2018». Мероприятие состоялось в рамках реализации федерального партийного проекта «Старшее поколение», региональным координатором которого в Пермском крае является депутат Законодательного собрания Александр Бойченко. Партпроект поддерживает программы, направленные на создание условий для посильной занятости граждан пожилого возраста, повышения их квалификации, развитие наставничества.