Пермяков приглашают вернуть задержанные библиотечные книги

13:28 | 27.08.2018

В рамках акции «Забывчивый читатель» в муниципальных библиотеках с 27 по 31 августа проходит «Неделя возвращенной книги».



Акция проводится в последнюю неделю августа и приурочена к началу нового учебного года. В этот период пермские библиотеки ждут всех читателей, которые по каким-либо причинам не смогли вовремя вернуть книги. Пользователи могут ликвидировать читательскую задолженность без уплаты штрафа за задержку документов свыше установленного срока. Библиотекари предлагают воспользоваться этой возможностью и ждут читателей с книгами во всех филиалах Объединения муниципальных библиотек города Перми.