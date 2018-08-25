В субботу в Прикамье нельзя будет купить алкоголь

12:58 | 27.08.2018

В День знаний, 1 сентября, в Пермском крае запрещена розничная продажа спиртного. Запрет установлен постановлением регионального правительства.



Нарушение ограничений повлечет наложение административного штрафа для должностных лиц – 3-4 тысячи рублей, для юридических – 30-40 тысяч рублей.