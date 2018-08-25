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Пермь: новости дня


12:40 | 27.08.2018

Неделя в Перми будет теплой

Сейчас в столице Прикамья 17 градусов, солнечно. Сегодня, 27 августа, в Перми будет до 20 °C.

Завтра воздух прогреется до 23 °C, в среду, 29 августа, столбик термометра может подняться до 25 °C. В четверг будет до 20 °C, ожидается дождь. В пятницу будет около 19 °C. В выходные, по предварительным прогнозам, немного потеплеет.

© «Вечерние Ведомости»

 


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