Неделя в Перми будет теплой

12:40 | 27.08.2018

Сейчас в столице Прикамья 17 градусов, солнечно. Сегодня, 27 августа, в Перми будет до 20 °C.



Завтра воздух прогреется до 23 °C, в среду, 29 августа, столбик термометра может подняться до 25 °C. В четверг будет до 20 °C, ожидается дождь. В пятницу будет около 19 °C. В выходные, по предварительным прогнозам, немного потеплеет.