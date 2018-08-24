В Перми обсудили вопросы безопасности школьников

12:56 | 26.08.2018

В администрации Перми состоялось заседание антитеррористической комиссии под председательством главы города Дмитрия Самойлова.



Основными вопросами повестки стали подготовка образовательных учреждений к новому учебному году и обеспечение общественной безопасности во время проведения школьных линеек в День знаний.



- Каникулы в образовательных учреждениях заканчиваются, мы понимаем, что к 1 сентября город должен быть подготовлен, в том числе должна быть нанесена разметка у детских садов, школ и учреждений дополнительного образования. Мы должны быть уверены, что наши дети находятся в безопасности, - подчеркнул Дмитрий Самойлов.



Как доложила начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова, в подавляющем большинстве школ торжественные линейки пройдут непосредственно 1 сентября. Их график уже сформирован.



Состояние безопасности учреждений было проверено в ходе их приемки к новому учебному году. С 16 июля было проверено 277 образовательных учреждений: 131 детский сад, 129 школ и 17 учреждений допобразования. Кроме того, все учреждения имеют паспорта безопасности.



Особенностью этого года стал запуск пилотного проекта кластера безопасности. В проект вошли школы №55, №111, «Мастерград» и «Мультипарк», а также детские сады №203, №407, «Конструктор успеха» в микрорайонах Пролетарский, Железнодорожный и Акуловский. Охранные услуги здесь с нового учебного года будут оказываться одним лицензированным частным охранным предприятием, что обеспечит эффективный контроль всех систем безопасности и незамедлительное реагирование при возникновении внештатных ситуаций. При положительных результатах внедрения этого проекта новый кластерный принцип организации безопасности образовательных учреждений получит распространение и в других микрорайонах города.



Начальник управления МВД России по городу Перми Алексей Туров в содокладе отметил, что в День знаний будет усилена охрана общественного порядка, а чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, у школ будут дежурить сотрудники ГИБДД.



Заместитель начальника департамента дорог и транспорта администрации Перми Елена Мамонова в свою очередь доложила о проведенных обследованиях объектов социальной сферы на предмет соответствия технических средств организации дорожного движения всем нормам. Так, сегодня заканчивается работа по нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков на желтом фоне, оборудованию искусственных неровностей близ образовательных учреждений. Приемка таких объектов осуществляется совместно с отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения.



С началом учебного года в школах возобновятся уроки по безопасности дорожного движения с привлечением сотрудников ГИБДД, практические занятия по соблюдению правил дорожного движения с учениками младших классов, проведение классных часов с участием родителей по вопросам безопасности движения учащихся в школу и обратно, необходимости сопровождения детей и другое.