Жительницу Прикамья осудили за убийство сожителя

12:54 | 26.08.2018

Суд вынес приговор 42-летней жительнице Кизела. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, на основании вердикта присяжных заседателей женщина признана виновной в убийстве.



Следствие и суд установили, что вечером 17 марта в своей квартире дама, будучи нетрезвой, в ходе ссоры умышленно несколько раз ударила своего 31-летнего сожителя кухонным ножом в грудь. Мужчина скончался на месте.



Суд приговорил женщину к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.