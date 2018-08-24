Вопросы регионов будут обсуждаться в рамках специальной рабочей группы по реформированию лесной отрасли

12:48 | 26.08.2018

Состоялось совещание губернатора Пермского края Максима Решетникова с министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрием Кобылкиным по вопросу рационального природопользования и охраны окружающей среды. Встреча прошла в режиме видеоконференции.



В своем выступлении губернатор отдельно остановился на вопросах, касающихся лесного законодательства.



Пермский край – один из самых лесистых регионов в стране. В крае две трети площади покрыто лесами. «Мы видим, что практика реализации регионами переданных полномочий в области лесных отношений требует совершенствования законодательства. Так, нами предложены правки в Лесной кодекс по расширению полномочий регионов в предоставлении древесины людям – для заготовки на собственные нужды. Также реформирования требует лесное законодательство в части реализации древесины, полученной во время строительства линейных объектов, разработки месторождений полезных ископаемых. Озвученные коррективы позволили бы направить вырученные средства, в том числе, на решение социальных вопросов», – обозначил губернатор.



Также Максим Решетников отметил, что регион готов делиться своим и перенимать опыт других регионов по развитию лесной биржи. Напомним, Пермский край совместно с Рослесхозом и Федеральной антимонопольной службой активно занимается развитием этого инструмента реализации лесных ресурсов. На данный момент в крае зарегистрировано 89 участников, реализовано 103 тыс. куб. м древесины. Это в 18 раз больше, чем в 2017 году. При этом 98% от общего объема леса реализовано государственными лесхозами. По мнению краевых властей, необходимо дать лесхозам право бессрочного пользования лесными участками (свободными от аренды) и рубки спелых и перестойных насаждений с обязательной реализацией этой древесины через лесную биржу.



Министр природных ресурсов РФ, в свою очередь, рассказал, что по реформированию лесной отрасли будет создана специальная рабочая группа с участием регионов.



Глава Минприроды России подчеркнул: «Рабочая группа позволит выработать оптимальные решения в области лесопользования и к 2024 году урегулировать проблемы регионов, получить и внедрить их положительный опыт и инициативы».



Рабочая группа может быть создана с привлечением представителей профильных ведомств регионов, для которых вопросы лесопользования являются наиболее актуальными, а также научных и общественных организаций. В ходе заседаний рабочей группы может быть скоординирована работа по вопросам лесоустройства, лесовосстановления, охраны лесов, ликвидации свалок на территории лесов, реализации древесины, оставшейся от строительства линейных объектов, развития комплексного дистанционного мониторинга – основы пилотного проекта «Умный лес», который реализуется в Пермском крае в рамках государственного-частного партнерства. Данный проект, в рамках которого ведется создание цифровой системы использования лесов с применением спутниковых технологий, включает в себя картографическую информацию, данные о количестве и качестве состояния лесных участков, состояния лесного покрова, может быть транслирован в другие регионы.



Также в ходе совещания обсуждались вопросы загрязнения воздуха и воды, а также выбор регионального оператора для сбора, утилизации и транспортировки отходов в Пермском крае.