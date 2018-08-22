В Перми будет ограничено движение по улице Островского

18:26 | 24.08.2018

Как пояснили в ООО «Пермская сетевая компания», ограничения связаны с третьим этапом реконструкции теплосети улицы Николая Островского.



С 00.00 25 августа до 5 октября будет ограничено движение транспорта по улице Николая Островского на участке от дома №13 по улице Революции до улицы Революции.



До 20 сентября будет полностью закрыто движение транспорта по улице Николая Островского на участке от улицы Революции до улицы Тимирязева.



Напомним, на время проведения ремонтных работ автобусный маршрут №14 в направлении микрорайона Юбилейный продолжит следовать по улицам Луначарского, Сибирской, Белинского, Чернышевского и Южной дамбе, в обратном направлении по Южной дамбе, улицам Чернышевского, Белинского, Сибирской и Екатерининской.



Работы выполняет ООО «Пермская сетевая компания». Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.