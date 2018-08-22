Завтра в Перми пройдет забег «Стальной характер»

18:01 | 24.08.2018

Каждый житель Перми сможет принять участие в экстремальном забеге «Стальной характер». Мероприятие состоится 25 августа на территории лыжной базы «Динамо».



Участникам предстоит преодолеть десятки препятствий: преодолеть четырехметровый бастион, нырнуть в ледяную ванну, проползти под колючей проволокой и многое другое. Трассу можно проходить как одному в личном зачете, так и командой, в составе которой могут быть друзья, знакомые, родственники, коллеги.



В первом забеге участие приняли 800 человек. В этом году экстремалов, готовых выйти на трассу, будет еще больше. Попробовать пройти все испытания могут как неподготовленные люди, так и профессиональные спортсмены. Единственное условие – возраст старше 18 лет.



Стоит отметить, что экстремальный забег в Перми «Стальной характер» внесен в программу фестиваля «Пермский период. Новое время». Этот фестиваль объединяет значимые события в городском пространстве и на всей территории края, поддерживает как состоявшиеся мероприятия, так и новые события, выступает коммуникативной площадкой и содействует формированию комфортной среды.



Мероприятие проходит в рамках комплексной программы популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл», которая реализуется Фондом поддержки спорта при содействии компании «СИБУР» в Перми.



Узнать более подробную информацию и расписание забегов можно на официальном сайте проекта steelcharacter.ru.