В Перми на месяц закрывается движение по Петропавловской

17:53 | 24.08.2018

ООО «ПСК» поэтапно ведет работы по замене теплосетей в городе. Компания завершила раскопки на участке улицы Газеты Звезда от улицы Пермской до улицы Ленина и приступает к работам на улице Петропавловской.



С 00.00 25 августа до 24 сентября будет закрыто движение транспорта по улице Петропавловской на участке от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда.



Как пояснили в городском департаменте дорог и транспорта, ограничение связано с реконструкцией тепловой сети. Работы проводит ООО «ПСК». Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Кроме того, участок будет обеспечен информационными аншлагами со схемами объезда.



Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.