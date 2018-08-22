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Пермь: новости дня


17:47 | 24.08.2018

Открытие нового межшкольного стадиона в Перми даст дополнительный импульс для занятий физкультурой и спортом

Накануне нового учебного года в рамках проекта «Школа на пятерку» состоялось открытие нового стадиона в 135-й школе.

На стадионе есть качественные условия для игры в футбол, баскетбол и волейбол, занятий легкой атлетикой, оборудована тренажерная площадка. В день открытия здесь выступили учащиеся школы — призеры и победители олимпиады по физической культуре городского, краевого и всероссийского уровней, а также соревнований по баскетболу, волейболу, футболу и чирлидингу. Гостями мероприятия были председатель детско-юношеского комитета Федерации хоккея на траве России Никита Юкляев, победитель всероссийских соревнований по легкой атлетике Константин Холмогоров.

Сегодня в Перми городские власти создают достойные условия для занятий спортом, строятся плоскостные сооружения, открываются спортзалы в школах, ФОКи. Депутаты Пермской городской Думы выделяют для этих целей значительные средства из городского бюджета.

«Этот стадион будет принимать всех желающих, станет центром притяжения жителей всего микрорайона. Это, безусловно, значимое событие, велась совместная работа с администрацией города для того, чтобы поставить этот проект как приоритетный. В итоге у нас все получилось, и жители Садового по достоинству оценят этот подарок», — сказала депутат округа Ирина Горбунова.

Депутат Василий Кузнецов, координатор партийного проекта «Детский спорт» в Приволжском федеральном округе, поприветствовал гостей праздника. «Открытие очередного межшкольного стадиона даст дополнительный импульс для занятий физкультурой и спортом в микрорайоне Садовый. Такие площадки открываются по всему городу, депутаты Пермской городской Думы поддерживают подобные проекты! Желаю вам спортивных успехов и новых побед!» — подчеркнул Василий Кузнецов.

Почетные гости разрезали ленту открытия и оставили автографы на мяче, который был вручен директору школы. После торжественной церемонии состоялись соревнования по бегу и первый матч по хоккею на траве.

Отметим, школа № 135 в Мотовилихинском районе вошла в проект «Умный спорт», а ее спортивная база стала одной из площадок для развития массового спорта. Здесь работает 6 групп по различным видам спорта для разных возрастных категорий: скандинавская ходьба, чирлидинг, хоккей на траве, волейбол.

В рамках проекта «Школа на пятерку», помимо строительства новых школ и капитальных ремонтов существующих зданий, продолжает развиваться и спортивная составляющая наших образовательных учреждений. За последние два года было открыто три новых современных спортивных зала при школах № 12, 50 и 45. В школе № 66 в Орджоникидзевском районе начал работу отремонтированный зал. В школах № 79, 12, 140, 34, гимназии № 7, лицее № 10 открылись спортивные стадионы. Осенью прошлого года были торжественно открыты спортивные площадки в школе «Мастерград» и в школе дизайна «Точка». В этом году также будет завершено строительство и откроются спортивные площадки в гимназиях № 1 и 31.

© «Вечерние Ведомости»

 


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