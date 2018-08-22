Пермские теплоэнергетики ограничивают подачу ресурсов коммерческим потребителям — должникам

17:06 | 24.08.2018

Пермский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» отключил от энергоснабжения автотранспортное предприятие по адресу: ул. Бригадирская, 14, в городе Перми. Расположенная здесь компания допустила накопление задолженности в размере 1,3 млн рублей перед теплоснабжающими организациями Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания». Собственнику помещений неоднократно направлялись предложения урегулировать задолженность, а также предупреждения о возможном отключении. Однако руководители компании не проявили желания решить возникшие проблемы.



Исчерпав все предусмотренные законом меры, энергетики вынужденно перешли к крайнему шагу — вырезанию части теплосети, по которой ресурс подается в здание, принадлежащее должнику. Согласно законодательству, поставщик ресурса вправе применить подобные санкции в отношении юридических лиц за просрочку платежа за два расчетных периода или один месяц. В итоге должнику придется не только заплатить сам долг, но и компенсировать расходы на работы по демонтажу трубы и повторное подключение.



Состоявшееся отключение должника — часть программы рейдов по отключению коммерческих потребителей от услуг отопления и горячего водоснабжения, допустивших накопление задолженности за полученные ресурсы.



Напомним, Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» осуществляет продажу услуг отопления и горячего водоснабжения компаний Группы «Т Плюс» в Пермском крае: Пермский филиал ПАО «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» в Перми и Краснокамске, АО «Березниковская сетевая компания» в Березниках и ООО «ИнвестСпецПром» в Чайковском. Энергетики отмечают, что по состоянию на 1 августа 2018 года коммерческие потребители в Прикамье накопили задолженность за энергоресурс в размере 475,5 млн рублей, в том числе 362 млн рублей только по Перми. Всего в группу должников входит около 5 тысяч контрагентов из четырех городов Пермского края, и они несут значительные риски прекращения своей работы с наступлением холодов.



«Отопительный сезон начнется не для всех, — подчеркивает Анатолий Лаврентьев, заместитель директора Пермского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по техническим вопросам. — Каждый потребитель должен понимать, что для получения энергоресурса с началом зимы у него не должно быть неурегулированной задолженности за услуги отопления и горячего водоснабжения. Тем, у кого такие проблемы есть, необходимо до начала осенне-зимнего сезона в обязательном порядке оплатить возникшую задолженность».