В Перми отметили День флага России

14:34 | 24.08.2018

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации.



В краевой столице по случаю праздника был организован проезд байкеров, они провезли флаги России по улицам города — от бульвара Гагарина до шоссе Космонавтов. Финальной точкой маршрута стала Соборная площадь, где состоялся праздничный концерт. В течение вечера гости праздника смогли посмотреть на выставку мотоциклов и автомобилей.



С праздником жителей поздравили исполняющий обязанности руководителя администрации губернатора Пермского края Леонид Политов, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев.



«Российский триколор объединяет всех нас общим стремлением видеть нашу страну сильным, свободным и процветающим государством. Бело-сине-красный флаг — символ российской государственности, богатой истории нашей страны, ее героического народа!» — подчеркнул Юрий Уткин.



В этот вечер на набережной Перми был растянут 25-метровый флаг России, а на главной сцене выступили группы So fix и El Capitan, а также шоу барабанщиков «Ритмикон» (город Ижевск).



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Отметим, День Государственного флага Российской Федерации установлен Указом Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации». Именно в этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.