В Перми почтили память героев Курской битвы

13:47 | 24.08.2018

Памятные мероприятия Дня воинской славы России в честь 75-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве прошли у мемориала Уральскому добровольческому танковому корпусу.



Цветы к памятнику возложил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, представители администраций города и края, городского и краевого совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, общественных и религиозных организаций, учреждений и предприятий Перми, горожане.