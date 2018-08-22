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13:30 | 24.08.2018
Депутаты держат на контроле исполнение бюджета города Перми
В результате изучения отчета депутаты особое внимание уделили вопросу реализации бюджетных инвестиций в 2018 году. Так, по состоянию на 1 июля в перечень бюджетных инвестиций на 2018 год включен 71 объект. На комитетах была представлена информация по их реализации в разрезе распорядителей. Из 71 объекта по 47 кассовый план на I полугодие 2018 года утвержден в размере 0,0 руб. Исполнение по остальным 24 объектам бюджетных инвестиций: по шести объектам — 0 %, по четырем объектам — от 28,5 до 93,2 %, по 14 объектам — 100 %.
Основными причинами низкого освоения средств по бюджетным инвестициям являются нарушение подрядными организациями сроков исполнения и других условий договоров, отсутствие претендентов на заключение муниципального контракта, положительных заключений контролирующих органов.
По девяти инвестиционным проектам, реализуемым департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, необходима корректировка проектно-сметной документации или повторная государственная экспертиза.
«Мы в таком формате ежеквартально рассматриваем итоги исполнения бюджета. У депутатов есть возможность в оперативном режиме видеть, что у нас происходит. Программа по реализации инвестиций в целом выполняется неплохо, надеемся, что на конец года у нас также она будет выполнена в запланированных объемах. Смущает исполнение программы в части департамента ЖКХ, мне кажется, нужно на это обратить самое серьезное внимание. Хотел бы отметить хорошую работу экспертов в части анализа, определения причин того, что у нас происходит, это даст возможность проанализировать те недостатки, которые были допущены при реализации проектов, сделать работу над ошибками», — сказал председатель комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Сергей Богуславский.
Депутат Владимир Молоковских попросил протокольно отметить необходимость предоставления исчерпывающего перечня инвестиционных проектов.
Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин отдельно остановился на вопросе освоения бюджетных инвестиций. «Сегодня многие вопросы депутатов касались как раз бюджетных инвестиций. Дискуссия показала, что исполнение плана по инвестиционным расходам требует особого внимания со стороны администрации», — заключил Дмитрий Малютин.
«Мы каждый год с трудом пытаемся увеличить объем средств, идущих на перспективные направления, поэтому, когда есть задержки исполнения, у депутатов возникают вопросы. Мы хотим получить более полный реестр инвестиционных проектов, который позволял бы смотреть, что мы сделали, от чего отказались, чтобы просмотреть преемственность», — подчеркнула председатель комитета по бюджету и налогам Наталья Мельник.
Комитеты приняли решение отчет принять к сведению с учетом рекомендации Контрольно-счетной палаты.
30 августа состоится дополнительное заседание комитета по бюджету и налогам, на котором депутаты рассмотрят основные направления бюджетной и налоговой политики города Перми на 2019–2021 годы.
© «Вечерние Ведомости»
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