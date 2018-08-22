Пермь: новости дня
13:22 | 24.08.2018
В Перми готовят программу комплексного развития социальной инфраструктуры
Состоялось итоговое заседание рабочей группы по подготовке проекта решения Пермской городской Думы «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Перми на 2018–2022 годы» ко второму чтению. Его провел первый заместитель главы администрации города Перми Виктор Агеев. Участие в работе приняли депутаты Пермской городской Думы Василий Кузнецов, Наталья Рослякова, заместитель главы администрации города Перми Людмила Гаджиева, представители отраслевых ведомств.
На заседании рассмотрели замечания и предложения в рамках сферы культуры, была утверждена итоговая таблица поправок.
Участники заседания детально обсудили каждое предложение экспертов, озвучили свои предложения. В частности, обсуждались вопросы мероприятий по развитию социальной инфраструктуры за счет внебюджетных источников, возможность открытия кинозалов в Кировском районе города Перми, постройки концертного зала в детской музыкальной школе № 1, обеспеченность объектами культуры в Мотовилихинском районе города Перми, реконструкцию Пермского планетария.
«Документ вызвал интерес у всего депутатского корпуса, потому что мы понимаем, что от этого документа зависит будущее. Мы учитываем и демографию, и плотность населения, огромные объемы аналитики по районам используем, чтобы сделать расчеты. Полный анализ сегодняшнего дня позволяет нам более качественно спрогнозировать перспективу. В рабочую группу входят председатели комитетов и все ведомства администрации, мы посмотрели многие сферы с учетом федеральных документов. Сегодня мы предметно посмотрели культурные объекты. Отрадно, что мое предложение по открытию в Кировском районе филиала киноцентра «Премьер» было поддержано членами рабочей группы, вопрос будет прорабатываться. Конечно, Программа не окончательна, и за каждым пунктом будет огромная работа всех ведомств, отраслей и депутатов. Когда мы будем верстать бюджет, это для нас будет основной документ при распределении средств. Контрольная функция депутатов за реализацией Программы — это важнейшая часть нашей работы», — сказала депутат Наталья Рослякова.
По итогам заседания рабочей группы 113 поправок для включения в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры города Перми на 2018–2022 годы будут направлены в Пермскую городскую Думу для анализа экспертами, депутатами, внесения соответствующих дополнений и включения их в документ.
© «Вечерние Ведомости»
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