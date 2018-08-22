В Прикамье обсудили вопросы социального сопровождения граждан старшего поколения

13:01 | 24.08.2018

В рамках выездного приема граждан, организованного в Краснокамском районе региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае, состоялся круглый стол на тему социального сопровождения граждан. В его работе приняли участие управляющий отделением ПФР в Пермском крае Станислав Аврончук, заместитель руководителя приемной, председатель общественного совета партийного проекта «Старшее поколение» Елена Савельева, зам. министра социального развития края Дмитрий Санников, зам. министра здравоохранения Оксана Мелехова, представители муниципалитета, ветеранских и общественных организаций.



В начале встречи слово было предоставлено управляющему отделением ПФР в Прикамье Станиславу Аврончуку. Он отметил, что в обществе сейчас активно обсуждаются предложения по совершенствованию пенсионной системы России, и представил неоспоримые факты, почему федеральное правительство пошло на этот шаг.



- Установление пенсионного возраста – мужчины в 60 лет, женщины в 55 лет – закладывалось в 1930-е годы, когда пенсии выплачивались только отдельным категориям граждан и средняя продолжительность жизни была 43 года. Сегодня это другие условия: наши граждане заняты больше интеллектуальным трудом, и продолжительность жизни составляет более 70 лет. В Прикамье свыше 800 тыс. получателей пенсий, а количество работающих граждан – порядка 0,9-1 млн человек. По нашим подсчетам, к 2025 году, а может быть раньше, мы придем к соотношению «один пенсионер на одного работающего гражданина». Поэтому менять законодательство нужно, но серьезно необходимо проработать вопросы трудовой занятости, - сказал Станислав Аврончук.



Председатель общественного совета партпроекта «Старшее поколение» Елена Савельева подробно рассказала о его реализации в Пермском крае. Основные цели – это создание условий для активного долголетия пожилых людей, доступность и качество медико-социальных услуг, социализация и общественная активность граждан старшего поколения.



- На федеральном уровне задан вектор работы с гражданами «серебряного возраста», разрабатывается нацпроект «Демография», в рамках которого будет отдельная программа по старшему поколению. Акценты сделаны на создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми и на приведение организаций социального обслуживания в надлежащий вид. В Пермском крае есть свои уникальные наработки по этим вопросам, они получат дальнейшее развитие. И благодаря нашей совместной работе с минсоцразвития, Пенсионным фондом в июне началось строительство нового геронтологического центра в Перми, - говорит Елена Савельева.



На круглом столе Дмитрий Санников и Оксана Мелехова рассказали о тех положительных изменениях в социальной сфере Пермского края, которые влияют на повышение качества жизни граждан старшего поколения. В Краснокамском районе проживают более 18 тыс. пенсионеров, это 25% населения. В прошлом году на меры социальной помощи и поддержки было направлено 65,2 млн рублей. В муниципалитете работает социальный участковый, который помогает пожилым людям в решении разных вопросов. С марта 2018 года в Краснокамской поликлинике ведет прием пожилых пациентов врач-гериатр. Соцзащита и медики выстроили алгоритм взаимодействия. В результате совместной работы была передана информация о 67 гражданах, нуждающихся в обследовании врачом-гериатром, проведено обследование условий жизни 104 граждан. В планах министерства здравоохранения края - открыть гериатрические кабинеты в каждом муниципальном районе. Также до 2024 года в стационарах планируется открыть 260 гериатрических коек в муниципалитетах Прикамья.



Представители администрации района и общественных организаций Краснокамска поделились успешным опытом работы с гражданами старшего поколения. Для них организуются бесплатные курсы компьютерной грамотности, группы здоровья и занятия в бассейне, культурно-досуговые мероприятия. В этом году четыре школы района предоставят свою спортивную инфраструктуру для граждан всех возрастов, в том числе будет выделено время для занятий спортом пожилым людям.



Огромную работу со старшим поколением в районе проводит НКО «Фонд поддержки местного сообщества «Территория успеха», о чем рассказала его президент Ирина Винецкая. Фонд помогает пожилым людям найти себя в предпринимательстве, творчестве, журналистике, спорте. Недавно стартовал проект «Бюро добрых услуг», когда «серебряные волонтеры» ухаживают за маломобильными пожилыми людьми, помогают им с ремонтом и уборкой, организуют досуг. Также Фонд является ресурсным центром для инициативных групп и НКО по обучению социальному проектированию, чтобы привлекать финансы в территорию для работы с гражданами старшего поколения.