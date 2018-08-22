Пермь: новости дня
13:01 | 24.08.2018
В Прикамье обсудили вопросы социального сопровождения граждан старшего поколения
В начале встречи слово было предоставлено управляющему отделением ПФР в Прикамье Станиславу Аврончуку. Он отметил, что в обществе сейчас активно обсуждаются предложения по совершенствованию пенсионной системы России, и представил неоспоримые факты, почему федеральное правительство пошло на этот шаг.
- Установление пенсионного возраста – мужчины в 60 лет, женщины в 55 лет – закладывалось в 1930-е годы, когда пенсии выплачивались только отдельным категориям граждан и средняя продолжительность жизни была 43 года. Сегодня это другие условия: наши граждане заняты больше интеллектуальным трудом, и продолжительность жизни составляет более 70 лет. В Прикамье свыше 800 тыс. получателей пенсий, а количество работающих граждан – порядка 0,9-1 млн человек. По нашим подсчетам, к 2025 году, а может быть раньше, мы придем к соотношению «один пенсионер на одного работающего гражданина». Поэтому менять законодательство нужно, но серьезно необходимо проработать вопросы трудовой занятости, - сказал Станислав Аврончук.
Председатель общественного совета партпроекта «Старшее поколение» Елена Савельева подробно рассказала о его реализации в Пермском крае. Основные цели – это создание условий для активного долголетия пожилых людей, доступность и качество медико-социальных услуг, социализация и общественная активность граждан старшего поколения.
- На федеральном уровне задан вектор работы с гражданами «серебряного возраста», разрабатывается нацпроект «Демография», в рамках которого будет отдельная программа по старшему поколению. Акценты сделаны на создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми и на приведение организаций социального обслуживания в надлежащий вид. В Пермском крае есть свои уникальные наработки по этим вопросам, они получат дальнейшее развитие. И благодаря нашей совместной работе с минсоцразвития, Пенсионным фондом в июне началось строительство нового геронтологического центра в Перми, - говорит Елена Савельева.
На круглом столе Дмитрий Санников и Оксана Мелехова рассказали о тех положительных изменениях в социальной сфере Пермского края, которые влияют на повышение качества жизни граждан старшего поколения. В Краснокамском районе проживают более 18 тыс. пенсионеров, это 25% населения. В прошлом году на меры социальной помощи и поддержки было направлено 65,2 млн рублей. В муниципалитете работает социальный участковый, который помогает пожилым людям в решении разных вопросов. С марта 2018 года в Краснокамской поликлинике ведет прием пожилых пациентов врач-гериатр. Соцзащита и медики выстроили алгоритм взаимодействия. В результате совместной работы была передана информация о 67 гражданах, нуждающихся в обследовании врачом-гериатром, проведено обследование условий жизни 104 граждан. В планах министерства здравоохранения края - открыть гериатрические кабинеты в каждом муниципальном районе. Также до 2024 года в стационарах планируется открыть 260 гериатрических коек в муниципалитетах Прикамья.
Представители администрации района и общественных организаций Краснокамска поделились успешным опытом работы с гражданами старшего поколения. Для них организуются бесплатные курсы компьютерной грамотности, группы здоровья и занятия в бассейне, культурно-досуговые мероприятия. В этом году четыре школы района предоставят свою спортивную инфраструктуру для граждан всех возрастов, в том числе будет выделено время для занятий спортом пожилым людям.
Огромную работу со старшим поколением в районе проводит НКО «Фонд поддержки местного сообщества «Территория успеха», о чем рассказала его президент Ирина Винецкая. Фонд помогает пожилым людям найти себя в предпринимательстве, творчестве, журналистике, спорте. Недавно стартовал проект «Бюро добрых услуг», когда «серебряные волонтеры» ухаживают за маломобильными пожилыми людьми, помогают им с ремонтом и уборкой, организуют досуг. Также Фонд является ресурсным центром для инициативных групп и НКО по обучению социальному проектированию, чтобы привлекать финансы в территорию для работы с гражданами старшего поколения.
© «Вечерние Ведомости»
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