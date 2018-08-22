Детский сад в микрорайоне Любимов в Березниках готов на 90%

12:48 | 24.08.2018

Строительство детского сада в микрорайоне Любимов в Березниках близится к своему завершению. Осенью, по информации подрядчика, строительные работы будут завершены.



«На сегодняшний день строительная готовность детского сада составляет порядка 90%. Осенью планируем выйти на приемную комиссию Госстройнадзора», — прокомментировал ход работ директор компании-застройщика ООО «Парма» Вадим Меледин.



В настоящее время здесь ведется внутренняя финишная отделка, подключение отопительных и сантехнических приборов к инженерным коммуникациям, устанавливается технологическое оборудование, заканчивается благоустройство территории. Так, в ближайшее время начнется установка лифтов для детей с ограниченными возможностями здоровья.



Детский сад рассчитан на 240 мест, в том числе на 60 мест в ясельных группах для детей до 3 лет. На строительство детского сада в общей сложности было направлено более 204,5 млн рублей из регионального и муниципального бюджетов.



В Пермском крае активно ведется развитие социальной инфраструктуры. До 2021 года планируется построить 27 дошкольных образовательных учреждений, которые смогут принять почти 5 тысяч малышей. «В прошлом году мы сдали три детских сада, в этом - планируем к сдаче еще 9 садов. Они будут комфортными и современными и смогут принять не только для детей старше трех лет, но и детишек ясельного возраста», — подчеркнула министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.