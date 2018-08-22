В выходные в Перми потеплеет

12:42 | 24.08.2018

Сейчас в столице Прикамья 14 градусов, солнечно. Сегодня, 24 августа, в Перми ожидается до 18°C, без осадков.



В выходные пермяков ожидает переменная облачность, осадки маловероятны. Завтра днем будет около 18°C. В воскресенье, 26 августа, воздух прогреется до 22°C. В начале следующей недели, по предварительным прогнозам, погода существенно не изменится.