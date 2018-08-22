В Прикамье справки дошкольникам будут выдавать в выходные

12:27 | 24.08.2018

До начала учебного года краевые детские поликлиники будут работать по субботам. Это позволит сократить нагрузку на врачей и уменьшить очереди на получение справок в дошкольные образовательные учреждения. По информации регионального минздрава, выдача справок и направлений по такому графику проводится уже не первый год. Традиционно порядка 30% дошколят получают медицинские документы именно в выходные.



«Во время предшкольной суеты не все родители успевают в рабочее время получить необходимые для детей справки и направления. Поэтому мы решили облегчить этот процесс и сделать его более комфортным», — поясняет министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев.



Кабинеты для получения справок и направлений будут работать по субботам до начала учебного года, в том числе 1 сентября. С 8 сентября детские поликлиники вернутся к обычному режиму работы – с 9.00 до 15.00 в будние дни.



Отметим, раньше получить справку или направление можно было только в будний день.



По информации министерства образования и науки, в новом учебном году в дошкольные образовательные учреждения Прикамья пойдут порядка 171 тысячи детей.