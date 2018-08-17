Пермь: новости дня
17:35 | 23.08.2018
В столице Прикамья почтили память героев Курской битвы
Участниками церемонии, посвященной 75-й годовщине со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, стали представители краевой и городской администраций, а также депутаты, ветераны, представители общественных и религиозных организаций, федеральных структур. Присутствующие почтили память воинов минутой молчания, а также возложили цветы к монументу.
Напомним, для пермяков этот день имеет особое значение еще и потому, что в сражении на Курской дуге получил боевое крещение 30-й Уральский добровольческий танковый корпус под командованием генерал-лейтенанта Георгия Родина, сформированный в Перми (Молотов) в 1943 году всего за 2,5 месяца. Уральским танкистам, не имевшим боевого опыта, противостояли части противника, оснащенные «тиграми», «пантерами» и «Фердинандами» (эти штурмовые орудия немцы впервые применили именно здесь). Несмотря на это, уральцы отбросили противника на 150 км и приняли участие в освобождении Орла и Белгорода.
© «Вечерние Ведомости»
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