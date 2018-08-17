Пермская филармония покажет «Ночь кино»

17:27 | 23.08.2018

25 августа в рамках ежегодной всероссийской акции «Ночь кино» Пермская филармония представит два события, которые не оставят равнодушными ценителей киноискусства и поклонников музыки.



В 20:00 в Органном концертном зале пермяки увидят «детище» одного из основателей документального кино — «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова. Авторское музыкальное оформление к фильму написано английским композитором-минималистом Майклом Найманом.



«Человек с киноаппаратом» вышел в 1929 году. Это экспериментальный фильм советского кинематографиста Давида Кауфмана, известного под псевдонимом Дзиги Вертова. На протяжении четырех лет на улицах Одессы, Киева и Москвы режиссер вместе со своим братом — оператором Михаилом Кауфманом — снимал бурлящую жизнь современных городов во всех ее проявлениях, после чего был смонтирован 66-минутный урбанистический калейдоскоп. В картине нет ни сюжета, ни сценария, ни титров, ни актеров, ни декораций. Единственный протагонист — человек с камерой, фиксирующий окружающую реальность.



Композитор Майкл Найман известен как один из лучших авторов оригинальной музыки к произведениям мирового кино. Его саундтрек к фильму «Пианино» Джейн Кэмпион был отмечен премией BAFTA и «Золотым глобусом» и разошелся тиражом в три миллиона копий. Найман писал музыку к картинам Майкла Уинтерботтома и голливудскому блокбастеру «Гаттака», а с режиссером Питером Гринуем его связывает многолетнее сотрудничество — например, работа над такими фильмами, как «Повар, вор, его жена и ее любовник» и «Контракт рисовальщика». Музыку, написанную для «Человека с киноаппаратом», Найман впервые представил в 2002 году в лондонском Royal Festival Hall.



Отметим, что знаменитый композитор был приглашен филармонией в Пермь в 2010 году для участия в 3-дневном «Фестивале Майкла Наймана», на котором маэстро представил пермскую премьеру фильма «Найман с киноаппаратом» — авторскую реконструкцию ленты Вертова «Человек с киноаппаратом». Творческий вечер композитора включил в себя показ его картины, обсуждение и небольшой дивертисмент, где маэстро исполнил на рояле в Органном зале избранные фрагменты из музыки к кинофильму.



Еще одно событие в рамках «Ночи кино» посвящено Леонарду Бернстайну — 25 августа 2018 года весь музыкальный мир будет отмечать 100-летие знаменитого композитора.



В первую очередь все помнят Бернстайна как автора вечной «Вестсайдской истории». Америка боготворила Леонарда как выдающегося классического дирижера, яркого популяризатора музыки, неординарного педагога. Ну и конечно, композитора.



Бернстайн писал оперетты, мюзиклы, симфонии, псалмы и бродвейские песенки, оперы, балеты и джазовые композиции.



26 сентября 1957 года в бродвейском Winter Garden Theatre состоялась премьера «Вестсайдской истории», которая завоевала три премии «Тони». В 1961 году выходит одноименный фильм — 10 «Оскаров» из 11 номинаций! Сколько же всего раз на подмостках мира была поставлена «Вестсайдская история», пока никому не удалось подсчитать.



Бернстайн записал все симфонии Бетховена, Малера, Чайковского, провел серию из 53 телепередач-концертов для молодежи Young People’s Concerts и удостоился премии «Грэмми» как выдающийся пропагандист классической музыки.



В 18:00 в Органном зале состоится показ документального фильма «Леонард Бернстайн. Размышления» (1978 г.) и запись концерта симфонического оркестра Франкфуртского радио (дирижер — Андрес Ороско-Эстрада). Концерт в формате опен-эйр прошел во Франкфурте-на-Майне в августе 2016 г., в программе — симфонические танцы из мюзикла «Вестсайдская история».



Вход на события «Ночи кино» бесплатный. Билет с местом можно получить в кассе Органного зала (ул. Ленина, 51Б, т. 235-10-20).