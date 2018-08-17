Пермяков просят помочь в поисках опасного преступника

17:20 | 23.08.2018

Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, следственные органы разыскивают мужчину, подозреваемого в тяжком преступлении, совершенном в феврале в Кировском районе Перми.



Приметы: на вид 50-65 лет, европейского типа, среднего роста, среднего телосложения. В момент совершения преступления был одет: куртка кожаная черного цвета, брюки черного цвета, шапка черного цвета, очки (возможно, «хамелеоны»).



Всех, кто обладает какой-либо информацией о преступнике, следователи просят обращаться по телефонам: 8 (342) 249-54-55, 8-922-24-10-100, 8-912-88-56-888, 8-908-27-60-249 или 02. Анонимность и безопасность гарантируется.