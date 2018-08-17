В состав «Пармы» вошел центровой Дмитрий Соколов

15:59 | 23.08.2018

Пермский баскетбольный клуб «Парма» заключил контракт на год с российским центровым Дмитрием Соколовым.



Спортсмену 33 года, его рост – 214 см, вес – 116 кг. Баскетболист становился чемпионом России и Единой лиги ВТБ, двукратным обладателем Кубка России. Дмитрий Соколов выступал в Евролиге и за сборную России. Последние три сезона он провел в подмосковных «Химках», с этой командой дважды стал серебряным призером Единой лиги ВТБ.



- Мы рады дополнить команду опытным игроком, - сказал главный тренер «Пармы» Николайс Мазурс. - Соколов за спиной имеет огромный опыт. Он может помогать молодым расти, выручать на площадке в важные моменты и добавит уверенности на площадке.