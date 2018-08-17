В Перми обновляют дорожную разметку возле школ

15:40 | 23.08.2018

В августе Пермская дирекция дорожного движения обновила 90 % дорожной разметки. Работы проводятся около 145 школ.



Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, в этом году продолжилась работа по нанесению на асфальт дорожной разметки «Пешеходный переход» и разметки, дублирующей знак «Дети». В соответствии с проектом организации дорожного движения устанавливаются искусственные неровности.



Кроме того, к началу учебного года приводятся в нормативное состояние и дорожные знаки «Дети» и «Пешеходный переход»: они заменяются аналогичными щитами с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, которая позволяет привлечь внимание водителей к пешеходным переходам в любое время суток.