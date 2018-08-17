Пермь: новости дня
15:31 | 23.08.2018
Движение по шести полосам улицы Героев Хасана откроется на месяц раньше срока
Работы по расширению улицы Героев Хасана стали возможны после запуска поездов по новой эстакаде. После переключения поездов подрядчик разобрал старую насыпь с тоннелем, который традиционно считался «узким горлышком» на этом въезде в город.
Напомним, что движение по трем новым полосам было запущено во второй половине июля.
Как сообщили в Управлении внешнего благоустройства администрации Перми, по правой стороне улицы Героев Хасана выполнены работы по устройству нижнего слоя дорожной одежды. На левой стороне улицы Героев Хасана ведутся работы по устройству дорожной одежды, наружного освещения, светофоров, установке бортового камня. Запуск движения по левой стороне проезжей части от улицы Васильева до железнодорожного путепровода планируется в сентябре этого года. Запустить движение автотранспорта по всем шести полосам движения планируется 1 ноября. Полностью ключевой пермский объект будет завершен по графику — 1 декабря.
В целом в Перми в этом году будет отремонтировано более миллиона квадратных метров дорог. На улице Уральской сейчас подрядчик ведет работы по укладке рельсов и устройству дорожной одежды. Уже проложен коллектор ливневой канализации, выполнены работы по устройству сети дождевой канализации, проведены работы по разбору дорожной одежды.
Благодаря федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» в Перми в этом году будет отремонтировано 23 дорожных объекта, общая площадь ремонта составит более 506 тысяч кв. метров. На большинстве участков работы ведутся полным ходом. На части дорог ремонт уже завершен: это улицы Гремячий Лог, Механошина, Петропавловская, Фоминская, Грачева и Южная дамба. Завершается ремонт улицы Архитектора Свиязева, Космонавта Леонова, Екатерининской, Василия Васильева.
Также за счет экономии будет отремонтировано еще три дороги в Свердловском районе — это участок улицы Героев Хасана от улицы Белинского до улицы Хлебозаводской, улица Революции от улицы Сибирской до улицы Максима Горького, улица 25 Октября от улицы Пушкина до улицы Революции. Ремонтные работы на всех объектах планируется завершить до середины октября.
На протяжении последних лет город системно наращивает объемы вложений в дорожную отрасль. За 2016–2017 годы в городе отремонтировано 2 млн кв. метров дорог, сданы две ключевые развязки — это площадь Восстания и улица Макаренко, отремонтированы трамвайные пути и проезжая часть на Северной дамбе.
Напомним, что следить за ходом дорожного ремонта в городе можно на интерактивной карте на официальном сайте администрации Перми. На карте размещена информация об объектах, видах работ, подрядной организации, выполняющей ремонт.
ФОТО: Артем Овчинников
© «Вечерние Ведомости»
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