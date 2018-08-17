Энергетики Пермской сетевой компании заменят более 250 метров теплосети на улице Петропавловской

13:20 | 23.08.2018

Движение транспорта в зоне реконструкции от Комсомольского проспекта до ул. Газеты «Звезда» будет ограничено в 00.00 25 августа.



Энергетики «Пермского филиала «Т Плюс» и теплоснабжающего предприятия ООО «Пермская сетевая компания» приступают к перекладке важного участка тепловой сети в центральной части Перми на улице Петропавловской. Работы пройдут на отрезке от ул. Газеты «Звезда» до дома по ул. Петропавловской, 52 с переходом через Комсомольский проспект. Здесь в рамках программы «Re: Конструкция» будет обновлено 257 метров тепломагистрали диаметром 400 мм.



В настоящее время на ул. Петропавловской подготовлено место работ: установлены ограждения, размещены дорожные знаки. На время реконструкции для проезда автомобильного транспорта с 00.00 25 августа закрывается участок ул. Петропавловской от Комсомольского проспекта до ул. Газеты «Звезда». Плановое окончание работ – 23 сентября.



Энергетики понимают, что масштабная реконструкция тепловых сетей в центре Перми доставляет дискомфорт жителям, отмечает технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Максим Рябенко. «Обновление тепловых сетей необходимо для надежной подачи тепловой энергии в период максимума нагрузок – в отопительном сезоне. Мы приносим извинения жителям и напоминаем: работы в межсезонье проводятся в сжатые сроки и с минимальными отключениями подачи энергоресурса. Перекладки тепломагистралей нужны всему населению Перми для того, чтобы в квартиры стабильно подавались отопление и горячая вода. Отмечу, что в 2017 году энергетики «ПСК» провели перекладку 16 км тепломагистралей в краевой столице, что позволило значительно снизить уровень повреждаемости теплопроводов».



В настоящее время завершается восстановление благоустройства на ул. Газеты «Звезда» и ул. Крисанова после реконструкции теплосети. Продолжаются масштабные перекладки тепломагистралей на ул. Пермской, а также на двух участках ул. Краснова.



Всего в Перми этим летом по программе «Т Плюс» «Re: Конструкция» будет переложено 10 км тепловых сетей, еще 16 км будет отремонтировано. Общие вложения в подготовку тепловых сетей к отопительному сезону составят 800 млн рублей.