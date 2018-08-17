В техникумы и колледжи Прикамья более 15 тысяч студентов поступят на «бюджет»

12:55 | 23.08.2018

В среду, 22 августа, на очередном заседании правительства Пермского края озвучены предварительные итоги приемной кампании учреждений среднего профессионального образования. Техникумы и колледжи примут более 18 тыс. первокурсников.



Губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил, что в Прикамье традиционно среднее профессиональное образование (СПО) востребовано среди выпускников 9-х классов как местных школ, так и школ других регионов. Это подтверждает ежегодный рост бюджетных и внебюджетных мест в колледжах и техникумах региона. Так, в этом году за счет краевого бюджета будут учиться более 15 тыс. студентов. Кроме того, еще более 3 тыс. абитуриентов смогут получать среднее профессиональное образование на платной основе.



После обучения выпускники по большей части легко находят работу. В том числе это происходит благодаря исполнению заявок от работодателей и подготовке работников для топ-50 востребованных специальностей на рынке труда России. «В этом году заказ от работодателей выполнен на 92 %. Этот показатель стабильно растет: в 2016 году он составлял 75 %, а в 2017 году — 84 %. Кроме того, увеличивается количество абитуриентов, зачисленных на специальности из топ-50 профессий, наиболее востребованных на рынке труда. Прирост по сравнению с прошлым годом составил 38 %, — отметил глава Прикамья. — В свою очередь, мы взялись за развитие инфраструктуры среднего профессионального образования — долгие годы в крае этому не уделялось должного внимания».



Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина рассказала, что ежегодно число приезжих первокурсников растет. Среди абитуриентов СПО из других регионов РФ преобладают жители Удмуртии и Башкортостана. При этом 68 % выпускников из других регионов страны после окончания пермских колледжей и техникумов трудоустраиваются на региональных предприятиях.



Как отметил директор Кунгурского сельскохозяйственного колледжа Николай Пилипчук, в этом году в образовательное учреждение впервые поступили заявки сразу от нескольких абитуриентов из семи регионов страны. Кроме того, впервые за четыре года уже 16 августа приемная кампания была завершена.



Колледж активно взаимодействует с потенциальными работодателями. Так, в настоящее время уже начата работа с ГК «Ренова», которая в Чусовом готовится к строительству тепличного комплекса. Ведутся переговоры о взаимодействии по образовательным мероприятиям для студентов колледжа и о потенциальном трудоустройстве выпускников на новом производстве.



Министр также обозначила задачи на будущее, в том числе в части увеличения количества мест в общежитиях. «Остро стоит вопрос нехватки мест в общежитиях городов Перми, Чайковского, Кунгура. Нет общежитий в Добрянке, Кизеле, Александровске. Решение тут одно — будем строить», — заявила Раиса Кассина.



В настоящее время в Пермском крае уже идет строительство общежития для иногородних студентов на Вышке-2. Подрядчики уже приступили к работам. Объект рассчитан на 400 мест, предполагаемый срок сдачи — октябрь следующего года. На днях дополнительно включено в адресную инвестиционную программу строительство общежития для авиационного техникума на 600 мест.



Напомним, прием абитуриентов на первый курс в организации среднего профессионального образования продлится до 1 декабря при наличии свободных мест.