Пермский международный марафон пробегут известные легкоатлеты

12:39 | 23.08.2018

9 сентября в Пермском международном марафоне в забегах на 42,195 км и 21,1 км пробегут победители российских и зарубежных стартов.



Так, среди спортсменок, которые пробегут марафонскую дистанцию, будут Алина Прокопьева (Чувашия), многократный победитель марафонов, в том числе в Нагано (Япония) в 2014 году, серебряный призер чемпионата России по марафону разных лет; Наталья Пучкова (Чувашия), бронзовый призер чемпионата России, победитель марафона в Нагано (Япония) в 2013 году, призер марафонов в Санта-Монике (США), Макао (Китай); Анастасия Слепнева (Пермь), бронзовый призер марафона «Таллин-2013», бронзовый призер полумарафона Santa Pole Spain 2015 года; Анастасия Козина (Самара), победитель и призер российских полумарафонов.



На марафонскую дистанцию регистрацию прошла посол Пермского международного марафона, мастер спорта международного класса, восьмикратная победительница и двукратная рекордсменка трассы сверхмарафона The Comrades (ЮАР), четырехкратная победительница марафона Two Oceans Marathon (ЮАР) Елена Нургалиева. Также в родном городе планирует пробежать и ее сестра-близнец Олеся Нургалиева, сейчас она определяется с дистанцией.



Среди мужчин 42,195 км побегут Юрий Чечун (Тольятти), чемпион России в марафоне 2015 года, чемпион и многократный призер чемпионата России по кроссу, многократный победитель российских марафонов; Михаил Максимов (Чебоксары), серебряный призер Пермского международного марафона 2017 года, бронзовый призер чемпионата России в марафоне 2016 и 2018 годов; Алексей Полтанов (Ижевск), бронзовый призер чемпионата России по полумарафону в Уфе 2014 года, бронзовый призер Казанского полумарафона 2018 года.



Среди спортсменов, которые будут преодолевать полумарафон, — Любовь Денисова (Москва), трехкратная победительница марафона в Детройте (США), победительница марафона в Лос-Анджелесе (США), и Ольга Кунгина (Головкина) (Пермь), серебряный призер чемпионата Европы по кроссу, чемпионка России в беге на 5000 метров.



Напомним, сертифицированная трасса, по которой побегут спортсмены, в этом году остается прежней — улица Ленина, Комсомольский проспект, улица Сибирская.



Размер призового фонда также сохранится, главный приз для победителей среди мужчин и женщин в абсолютном зачете вновь составит по 500 тысяч рублей.