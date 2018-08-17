В Перми появится современный транспортно-пересадочный узел

12:20 | 23.08.2018

В среду, 22 августа, в Перми подписано соглашение между краевым правительством и ОАО «РЖД». Подписи под документом поставили губернатор Пермского края Максим Решетников и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Старков.



Согласно документу, краевые власти выкупают у ОАО «РЖД» недвижимое имущество, расположенное по адресу: ул. Локомотивная, 18.



За счет полученных средств компания построит в краевом центре современный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) на Перми II. Он соединит в одной точке сразу несколько видов транспорта: к железнодорожному вокзалу присоединится автовокзал, а также трамвайное и автомобильное сообщение. Таким образом, для жителей и гостей Прикамья будут созданы комфортные условия с точки зрения транспортной логистики.



По словам губернатора Максима Решетникова, земельный участок получит вторую жизнь — именно здесь предполагается провести новую магистраль, соединяющую центр города с ул. Стаханова. «Сейчас разрабатывается проект освоения участка. Предполагается, что большая часть земли будет использована под транспортную инфраструктуру, дороги. На этом участке планируется прохождение магистрали Стаханова — Строителей и внутренняя дорожная сеть, которая бы связала микрорайоны», — отмечает глава региона.



Также Максим Решетников отметил, что «Российские железные дороги» накопили большой опыт реализации крупных объектов транспортной инфраструктуры во время подготовки к Олимпийским играм и чемпионату мира по футболу, поэтому у них есть необходимые компетенции для строительства современного ТПУ в Перми.



Кроме того, по словам губернатора, направляемые на покупку недвижимости средства будут вложены в строительство на территории Пермского края.



В своем комментарии заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Старков обозначил, что сейчас компания уже готовится приступить к проектированию ТПУ. «Этот проект будет построен в интересах жителей, и часть инфраструктуры, а именно автовокзал, будет передана в пользование краевой администрации на льготных условиях, — говорит Андрей Старков. — В ближайшее время мы планируем приступить к проектированию, технические условия с нашей стороны готовы».



Напомним, на минувшем заседании Законодательного собрания депутаты поддержали выкуп у АО «РЖД» объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: ул. Локомотивная, 18. По предварительным расчетам, выкупная цена составит порядка 800 миллионов рублей. Выкуп пойдет в два этапа: часть суммы будет направлена в этом году, часть — в следующем.