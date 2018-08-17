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Пермь: новости дня


18:21 | 22.08.2018

В Перми обсудили регулирование численности безнадзорных животных

Участники рабочей группы заслушали доклад о проекте ведомственной целевой программы «Регулирование численности безнадзорных собак на территории Перми» на 2019 год и внесли свои предложения.

Заместитель главы администрации Перми Сергей Романов провел заседание рабочей группы по вопросам регулирования численности безнадзорных животных. Во встрече приняли участие депутаты Пермской городской Думы Илья Лисняк, Дмитрий Федоров, Вероника Куликова, начальник Государственной ветеринарной инспекции Пермского края Игорь Петухов, представители управления по экологии и природопользованию, общественных и зоозащитных организаций, волонтеры.

Участники встречи обсудили ВЦП «Регулирование численности безнадзорных собак на территории города Перми» на 2019 год, показатели эффективности программы. В настоящее время проводятся консультации с экспертным сообществом. Предложения по расчетам будут приниматься до конца августа.

- Мы должны заострить внимание на целевых показателях эффективности ведомственной целевой программы для решения проблемы безнадзорных собак: какое количество бюджетных средств тратится, на какое количество собак, а также как это повлияет на численность безнадзорных животных в городе, так как речь идет не только о гуманном содержании животных, но и безопасности наших жителей, - отметил Илья Лисняк.

На встрече также было принято решение определить план деятельности рабочей группы на 2018 и 2019 годы, регламент взаимодействия участников рабочей группы, а также регламент работы МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек».

© «Вечерние Ведомости»

 


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