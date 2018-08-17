В субботу будет ограничено движение транспорта на дороге «Пермь – Ильинский» – Хохловка

18:06 | 22.08.2018

25 августа на территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка» будет проводиться семейный фестиваль «ВеникФест».



С целью обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге «Пермь – Ильинский» – Хохловка будет ограничено движение автомобильного транспорта на участке Скобелевка – Хохловка с 11.00 до 19.00.



За соблюдением режима ограничения будут наблюдать сотрудники ГИБДД. Местные жители и дачники будут пользоваться правом беспрепятственного проезда.



Автомобилистам рекомендуется заблаговременно планировать маршрут следования.