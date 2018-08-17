Молодежный форум Прикамья пройдет на площадке завода им. Шпагина

17:57 | 22.08.2018

9 сентября в Перми состоится третий Молодежный форум «Пермский период». Его главной площадкой станет территория завода «Ремпутьмаш» (бывший завод им. Шпагина). Ход подготовки к форуму обсудили сегодня, 22 августа, на заседании правительства Пермского края.



Губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил, что задача краевых властей еще на этапе подготовки предусмотреть возможность онлайн-трансляции мероприятий форума, чтобы послушать выступления приглашенных экспертов смогли и те, кто не успеет зарегистрироваться. «Разработана насыщенная деловая программа: по разным направлениям будут работать 8 площадок. Свое участие в форуме уже подтвердили ряд очень интересных топовых федеральных спикеров, — подчеркнул Максим Решетников. — В прошлом году спрос на мероприятия форума был очень высоким. Не исключено, что в этом году будет так же. Поэтому очень важно обеспечить трансляцию в интернете. Чтобы все материалы были открыты, доступны и, может быть, даже обеспечить возможность онлайн-участия в дискуссиях».



Регистрация на форум продолжается, она доступна по ссылке: permfest.timepad.ru/event/783332.



Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина рассказала, что в качестве спикеров форума выступят предприниматели, спортсмены, ученые, журналисты, деятели искусства, дизайнеры – те, кто каждый день открывает новое, находит и воплощает в жизнь самые смелые идеи, создает тренды. Среди них Александр Аузан — декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Антон Шипулин — биатлонист, Эркен Кагаров — арт-директор студии Артемия Лебедева, Мария Захарова — директор департамента информации и печати МИД РФ.



«Нам очень важно, чтобы наша молодежь могла у нас здесь ловить, понимать тенденции, которые возникают на уровне страны, на уровне мира, – рассказывает Раиса Кассина. – Поэтому мы стараемся приглашать на форум людей, которые являются трендсеттерами. И мы всегда открыты к предложениям наших ребят по спикерам, которых они хотят увидеть, послушать и задать вопрос».



На сегодня зарегистрировано уже порядка 900 человек. Для доставки участников на форум от здания краевой администрации будут организованы автобусы, эти же транспортные средства доставят участников форума на Международный пермский марафон, который пройдет в краевой столице в этот же день, и на вечерний концерт на площадь перед Театром-Театром.



Для участников форума состоятся мастер-классы по организации событий в области спорта, творчества и культуры, будут организованы презентации бизнес-кейсов и медиапроектов. Ребята будут выполнять практические задания, а также смогут подискутировать на темы волонтерства, киберспорта и молодежной политики. В перерывах между секциями участники увидят гонки квадрокоптеров, киберспортивный шоу-матч, смогут сфотографироваться в «галерее мемов», полазить по скалодрому и многое другое.



По итогам рассмотрения вопроса губернатор дал поручение профильному заместителю председателя правительства Антону Клепикову организовать общение спикеров форума с молодежью, в том числе с призерами и победителями кадрового конкурса «Молодежный резерв Прикамья».



Напомним, первая сессия Молодежного форума «Пермский период» прошла по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова в сентябре 2017 года. Тогда события девяти площадок форума посетило около 3 тыс. человек из 44 муниципалитетов Прикамья. В феврале 2018 года состоялась зимняя сессия Молодежного форума. Эксперты и участники обсудили темы по трем направлениям: инновации и цифровая экономика, киберспорт и молодежные СМИ.