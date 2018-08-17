Пермь: новости дня
17:42 | 22.08.2018
Около 40 тысяч жителей малых населенных пунктов Прикамья получили быстрый мобильный интернет
По словам министра информационного развития и связи Пермского края Игоря Никитина, такая инициатива коммерческих операторов необходима: «Важно, что подключением занимаются и частные телекоммуникационные операторы, которые за счет собственных ресурсов расширяют покрытие 4G в Пермском крае. Это необходимый шаг для повышения качества жизни и обеспечения равных возможностей жителям всех территорий региона».
Отметим, Пермский край является одним из регионов страны, где развитие цифровых технологий происходит наиболее активно. Одной из ключевых задач краевых властей является обеспечение до 95% населения Прикамья сотовой связью и интернетом.
«Технологии 4G пользуются спросом среди жителей как промышленных, так и сельскохозяйственных территорий региона. Это возможность в отсутствие «домашней» сети иметь доступ к интернет-сервисам, например, мобильному банку, участвовать в онлайн-семинарах и удаленно получать образование», — отмечает директор пермского филиала МТС Оксана Кайгородова. По ее словам, развертывание 4G сети в малонаселенных территориях продолжится и в следующем году.
Кроме того, в настоящее время в Прикамье реализуется программа по устранению цифрового неравенства. В рамках программы точки доступа в интернет будут построены в 305 населенных пунктах края с численностью населения от 250 до 500 человек. С начала года более 1,5 тысячи частных домов в 7 малонаселенных поселениях получили доступ к широкополосному интернету. «Оптика» проведена в населенные пункты Пермского, Чайковского, Верещагинского, Красновишерского, Чусовского муниципальных районов Прикамья.
© «Вечерние Ведомости»
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