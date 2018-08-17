Пермь: новости дня
17:29 | 22.08.2018
В Прикамье в разы увеличился конкурс на технические специальности
«В этом году самыми популярными у абитуриентов уже стали специальности, связанные с IT и цифровой экономикой. Конкурс по сравнению с 2016 годом вырос более чем в 3 раза. Например, такая специальность, как «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов» — у нас конкурс вырос в 6 раз по сравнению с 2017 г. и достигает 8,8 человека на место. В 2 раза вырос конкурс на специальность «Технология машиностроения». И это закономерно, потому что мы уделяем особое внимание развитию цифровой экономики и промышленности в крае. Видим, что ребята и молодежь это понимают и на это откликаются», — обозначил губернатор Пермского края Максим Решетников.
Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина отметила, что самыми популярными специальностями 2018 года в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) стали «Компьютерные системы и комплексы», «Информационные системы и программирование», «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов». «Кроме того, в этом году появилось несколько новых направлений подготовки. Большая их часть так или иначе связана с информационными технологиями», — говорит министр.
Губернатор обратил внимание, что спрос на специальности, связанные с информационными технологиями, растет, поэтому уже сейчас важно принять меры по увеличению мест, а значит, и количества будущих выпускников по данным направлениям. Тем более что некоторые техникумы и колледжи готовят специалистов на уровне вузовского бакалавриата. Соответствующее поручение дано краевым министерству образования и науки и министерству информационного развития и связи.
При этом министр образования Прикамья Раиса Кассина обратила внимание, что в регионе есть востребованные среди работодателей, но не популярные среди абитуриентов специальности. В частности, к ним относятся «Обработка мяса и птицы» и «Швея». «Каждый год мы тесно сотрудничаем с нашими предприятиями. Мы видим, что есть потребность в швеях, слесарях, агрономах, обработчиках мяса и птицы, растениеводах, — рассказывает Раиса Кассина. — Поэтому нужно обратить внимание ребят на эти востребованные специальности». Одним из вариантов подготовки работников на эти направления рассматривается создание краткосрочных курсов.
В этом направлении губернатор поручил рассмотреть более подробно программу обучения. По словам главы региона, также для популяризации озвученных специальностей можно объединить в рамках одного курса две-три специальности, а также обновить образовательные программы, добавив использование новых технологий и современного оборудования.
В рамках своего выступления директор производства ООО «Уралбумага» группы предприятий ПЦБК Андрей Третьяков рассказал о том, как предприятие ведет подготовку кадров. Так, предприятие формирует заказ на будущих выпускников востребованных специальностей, создает профессионально ориентированные образовательные программы, принимает студентов на практику, а также представители группы предприятий участвуют в приеме госэкзаменов. По мнению руководителя ООО «Уралбумага», сейчас выпускники 9-х классов неосознанно выбирают будущую профессию. В связи с этим необходимо усилить работу по профориентации школьников и привлекать к образовательному процессу в среднем профобразовании молодых специалистов. Они смогут поделиться со студентами своим опытом и рассказать им о современных технологиях на производствах.
Губернатор поддержал инициативу. Министерству образования дано поручение предусмотреть привлечение молодых специалистов действующих предприятий к образовательному процессу. Кроме того, Максим Решетников обратил внимание на успешную реализацию федеральной программы по повышению производительности труда в регионе, где ПЦБК является одним из лидирующих предприятий. Губернатор поставил задачу профильным министерствам организовать курсы по повышению производительности труда в СПО края. Это позволит показать студентам основные принципы бережливого производства.
© «Вечерние Ведомости»
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