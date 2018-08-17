На пермской набережной растянут 25-метровый российский флаг

16:59 | 22.08.2018

Сегодня, 22 августа, в Перми отметят День государственного флага России. Для жителей Перми и гостей города подготовили праздничную программу.



В 17.00 с площади Дружбы стартует проезд байкеров с флагами России. Они проедут по улицам города: от бульвара Гагарина до шоссе Космонавтов, а затем отправятся к Соборной площади. Там в 19.00 начнется праздничное мероприятие «Триколор Пермь». На сцене в этот вечер выступят группы So fix и El Capitan, а также шоу барабанщиков «Ритмикон» (город Ижевск). Также на набережной растянут 25-метровый флаг России. Лучше всего триколор будет виден со стороны Коммунального моста.