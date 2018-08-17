В субботу в Перми отметят Курбан-байрам

16:52 | 22.08.2018

25 августа в 12:00 в Центральном парке развлечений и отдыха им. Горького состоится празднование одного из главных мусульманских праздников — Курбан-байрам.



В празднике примут участие творческие коллективы татар, башкир и представителей других национально-культурных организаций города, для которых ислам является традиционной религией.



Также в этот день пройдет выставка-ярмарка национальных культур народов Пермского края и дегустация их национальных блюд.



На празднике с большой концертной программой выступит лауреат национальной музыкальной премии Республики Татарстан Ильяс Халиков, автор-исполнитель религиозных песнопений, мунаджатов-нашидов.



Праздник Курбан-байрам состоится в рамках муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми» при поддержке администрации губернатора Пермского края и администрации Перми.