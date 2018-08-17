Пермяков приглашают на службу в полицию

16:43 | 22.08.2018

Отдельная рота (комендантская) по охране объектов органов внутренних дел ГУ МВД России по Пермскому краю приглашает на службу граждан на должность полицейского.



Требования к кандидатам:



- служба в ВС РФ;

- возраст от 18 до 35 лет;

- годность по состоянию здоровья к службе в полиции (группа здоровья 1, 2, 3);

- образование не ниже среднего (полного);

- хорошая физическая подготовка;

- отсутствие уголовной и административной ответственности.



Предоставляется:



- стабильная и достойная заработная плата;

- полный соцпакет (ежегодный оплачиваемый отпуск 40 дней, с бесплатным проездом к месту отдыха по России; медицинское обслуживание в ведомственной поликлинике; обязательное страхование жизни и здоровья);

- бесплатное образование в вузах системы МВД;

- льготный период выхода на пенсию;

- льготная очередь в детские учреждения;

- возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения собственного жилья.



Обращаться по телефонам: (342) 246-82-85, 246-82-70 с 9.00 до 18.00. Адрес: г. Пермь, Комсомольский проспект, 74.



Кроме того, отдел информации и общественных связей ГУ МВД России по Пермскому краю приглашает на работу корреспондента.



Требования к кандидату:

- наличие высшего образования;

- умение собирать, анализировать и обрабатывать информацию;

- уверенный пользователь ПК;

- грамотная устная и письменная речь;

- готовность к обучению.

Приветствуется опыт работы с фото- и видеоаппаратурой.



Резюме направлять по адресу: mvd59@mvd.gov.ru.