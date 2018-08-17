Образовательные учреждения Пермского края готовы к учебному году

16:37 | 22.08.2018

В Прикамье завершились плановые проверки образовательных учреждений. Специальная комиссия проверила порядка 1500 школ, детских садов, техникумов и колледжей, центров дополнительного образования. Об итогах проверки рассказала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина сегодня, 22 августа, на заседании правительства Пермского края.



«Отдельно отмечу, что принять ребят осенью готовы и «свежие», недавно построенные, школы — № 42 и № 59 в Перми», — уточнила министр.



В приемке принимали участие сотрудники Госпожнадзора, Росгвардии, муниципальных управлений образования и самих учреждений. В ходе подготовки к 1 сентября комиссия проверила санитарно-эпидемиологическое состояние, пожарную и антитеррористическую безопасность. Для решения этих вопросов были отремонтированы пищеблоки, системы отопления, канализации и водоснабжения, установлены автоматические пожарные сигнализации, системы видеонаблюдения, турникеты, ограждения. Капитальный ремонт или реконструкция проведены в 30 учебных заведениях края.



Помимо этого, были закуплены новые учебники, комплекты средств для технического конструирования для дошкольников, лабораторное оборудование для изучения физики и информатики. Особое внимание уделили образовательной программе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов — для ребят приобрели нужное оборудование и программное обеспечение.



Напомним, в этом году в новые образовательные учреждения Прикамья пойдут около 5 тысяч детей. Всего в течение 5 лет планируется построить 27 садиков почти на 5 тысяч мест, 27 школ более чем на 15 тысяч мест и еще 12 объектов образовательной инфраструктуры в учреждениях, подведомственных Минобразования РФ.